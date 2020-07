Exhortan a reportar fiestas o reuniones

Matamoros, Tam.- Las autoridades sanitarias piden a la población que denuncien las fiestas o reuniones masivas que hagan los vecinos, esto para evitar que siga aumentando los casos positivos de Covid-19.

El coordinador de la Coepris, Ricardo González Gamboa exhortó a la comunidad a hacer conciencia y evitar este tipo de reuniones, con la finalidad de poder detener la curva de contagios y que la ciudad pueda regresar lo más rápido a la normalidad.

"Todos tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una emergencia, no local, sino mundial, pero en base a la prevención podemos salir adelante, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para poder evitar que siga empeorando la situación ", dijo.

Manifestó que en los recorridos que se han realizado en diferentes zonas de Matamoros, se han detectado algunas fiestas en salones de eventos o albercas, mismas que son suspendidas, pero no es necesario que llegue la autoridad para que esto suceda, sino que la misma comunidad debe de hacer conciencia y no realizar este tipo de actividades.

Indicó que por el momento no se ha clausurado ningún negocio o se ha aplicado alguna multa, ya que no se quiere llegar a eso, por eso la invitación a que todos respeten las disposiciones sanitarias que se han implementado en Tamaulipas.

Destacó que en tanto hay también fiestas en casas particulares, ahí el llamado es a los vecinos para que denuncien a través del 911 para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

"El que sean reuniones familiares no quiere decir que no se van a contagiar, cualquier miembro de la familia puede traer el virus aunque no presente síntomas y puede afectar a otra persona de la misma familia, por eso es que invitamos a que no hagan este tipo de reuniones por el bien de la salud de todos", comentó.

Agregó que en tanto los dueños de albercas, salones de eventos y palapas ya tienen conocimiento de que no deben de ofrecer sus servicios en estos momentos, ya que estamos en una contingencia sanitaria, además de que se evitarían sanciones por parte de las autoridades sanitarias.