Exhortan a renovar licencia de alcohol

Matamoros, Tam.- El jefe de la Oficina Fiscal en Matamoros realizó una invitación a todos los comercios a qué acudan a renovar las licencias de alcoholes, ya que tienen como fecha hasta el 15 de junio.

Tomás Reyes Silva señaló que de lo contrario, los comercios perderán dicho permiso para el manejo de bebidas alcohólicas de este año, ya que el próximo periodo de trámites que sería hasta el mes de noviembre para las licencias del 2020.

"Todavía hay una gran cantidad de negocios que no han cumplido con algún requisito o no han hecho el pago, entonces los estamos exhortando para que antes del 15 de junio cumplan, porque si no después de la fecha ya no se puede imprimir licencias", dijo.

Comentó que los comercios deben de tener toda la documentación en orden, para lo cual deben acudir ahora, aunque la mayoría de los comercios ya cumplieron, la invitación es para el resto de los establecimientos.

Manifestó que el costo de las licencias de alcoholes va dependiendo del giro del negocio, que va desde un comercio de un minisúper, hasta una discoteca, pero todos deben de contar con dicho permiso.