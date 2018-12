Exhortan a productores a pasar a cobrar dinero

Cd. Victoria, Tam.

Por lo menos el 30 por ciento de productores agrícolas del Distrito de Riego 026 corren el riesgo de quedarse sin pago por parte del convenio de aguas no retornadas de la presa el Cuchillo de Nuevo León y Marte R. Gómez de Tamaulipas, por lo cual el titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Luis Javier Pinto Covarrubias, hizo un llamado para que se acerquen a los módulos.

"Es un convenio en el cual ellos obtienen un beneficio de 111 pesos por hectárea, esta derrama de recursos económicos o beneficio es del orden de poco más de 7 millones de pesos", el pago se realiza a través de la Dirección de Unidades y Distritos de Riego de la CEAT con recursos federales proporcionados por la Comisión Nacional del Agua.

El Distrito de Riego 026 comprende los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y parte de Río Bravo, el convenio de colaboración entre CEAT-CONAGUA establece que los recursos tienen que ser entregados directamente a los productores, sin embargo muchos de ellos se hallan en un supuesto donde no podrán presentarse para cobrar por diversas razones por lo cual la Comisión Nacional buscará implementar un adendumal convenio original para poder dispersar ese recurso.

"Esta situación ha generado un poco de inconformidad ya que no todos los usuarios se encuentran en el lugar, algunos rentan la tierra, algunos no están ahí y manejan la tierra sus hijos o sus papás, o familiares, y de esa forma es que no se ha podido dispersar la totalidad de los cheques".