Exhortan a no tirar basura al drenaje

Díaz Ordaz, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y alcantarillado hizo un llamado a la población a que no tire basura en el drenaje, pues se han presentado numerosos problemas de obstrucción de aguas residuales, lo que ha generado desperfectos en el drenaje.

Lo anterior fue dado a conocer por Artemio Alaffa Muñoz, quien destacó que es fundamental que los usuarios no hagan caso omiso a las recomendaciones de la Comapa, pues al fin y al cabo es para la mejora del servicio que se les brinda.

Esto podría traer consecuencias para muchos usuarios pues si el drenaje está muy saturado, este podría empezar a desbordarse por las alcantarillas y en el peor de los casos por los pozos de descarga de las viviendas.

Alaffa Muñoz dijo que en los tapones generados por basura se han encontrado osos de peluche, cobijas, botellas de agua, e incluso hasta madera.

Esos y otros objetos, se han extraído cuando se utiliza el camión vactor para desazolvar la tubería, luego de que en ocasiones las aguas residuales emergen a través de las alcantarillas.

Es por ello que insisten a la comunidad que no, tire basura a las alcantarillas pues además de generar tapones podrían ocasionar fugas en la red de drenaje lo que no solamente ocasionaría el dispersamiento de aguas residuales, si no que mal olor, así como focos de infecciones.

La participación de los usuarios y la ciudadanía en general, es fundamental para alcanzar los objetivos en esta cruzada, que tiene como objetivo mantener las instalaciones en buen estado, funcionales y que los residentes en su conjunto, adopten una cultura sobe el cuidado de la infraestructura pública.