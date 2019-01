Exhortan a no quemar basura

Valle Hermoso, Tam.- Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad, hicieron un exhorto a los habitantes para que eviten quemar basura o prenderle fuego a pastizales secos con el fin de limpiar los lugares, pues se pueden generar incendios de grandes dimensiones o incluso lastimar a cualquier persona.

Jesús Hernández Buentello, comandante del primer turno de los bomberos, dijo que en las ultimas semanas, han atendido al menos tres casos donde los incendios son de gran magnitud, causados principalmente por la quema clandestina de basura.

El entrevistado, dijo que la humedad no ha sido la suficiente como para que la maleza se mantenga libre de un incendio propagado por la resequedad que se presenta.

Afirmó que al registrarse una mayor presencia de actividades sociales, fiestas o convivios por festejos navideños y de fin de año, se acumularon también desechos en lugares como solares baldíos o espacios abiertos con maleza, lo que provocó que personas prendieran fuego a dichos basureros y se propagara a iniciarse un incendio mayor.

"Es muy importante que no quememos basura en baldíos, que no le prendamos fuego a la maleza y que no ocasionemos algún accidente en donde pueden resultar afectados los mismos habitantes", dijo el jefe de los bomberos.