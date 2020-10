Exhortan a no aglomerarse en panteones

Tampico, Tam.- Para evitar contagios entre gente que acudirá a los panteones este próximo Día de Muertos, las autoridades exhortan a no acudir los días indicados de la celebración, sino previos o posteriores, pues así se distribuiría el contingente y reduciría los riesgos de contagios.

Lizbeth García Aldape, coordinadora de los cementerios municipales, dijo que tienen todo lo que resta del mes de octubre para acudir, incluso todo el mes de noviembre, y así evitar aglomeraciones los días 1 y 2 del próximo mes.

"Sí estarán abiertos pero se le exhorta a la gente de que el semáforo de salud esté en amarillo y que tampoco expongan su salud o las de los adultos mayores, no necesariamente tienen que venir el uno y dos de noviembre pues tendremos abierto", señaló.

Dijo que la población se puede distribuir en todo el mes de noviembre y los días que quedan de octubre de todos modos dijo que estarán alerta de cómo se comporta el virus en estos días y si hay rebrote tendrán que tomar las medidas necesarias, esto es cambiar de decisión y cerrarlo.

"No se va a permitir la entrada a grupos musicales... No va a haber eventos culturales, y el uso obligatorio de cubrebocas, no habrá acceso a niños y a ancianos queda a responsabilidad de los familiares y habrá filtros sanitarios y servicios médicos a las entradas de los cementerios y en los ubicados en la zona norte acordonarán para controlar el movimiento de personas", dijo.

Esos días estarán trabajando en los panteones personal de Protección Civil, Tránsito, PEA, y Bomberos. El horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

La entrevistada dijo que también quieren enfatizar a la gente que si llegan a observar también que es una cantidad desmedida de gente la que hay en el interior de los cementerios se va a optar por cerrar y hacerlo por turnos para evitar aglomeraciones.