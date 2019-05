Exhortan a las familias no dejar niños en autos

Condado de Cameron, Tx.- Inicia el mes de junio y la temporada de verano con temperaturas que rebasaran los 100 grados Farenheit (40 grados centígrados) en el valle del Sur de Texas, activándose por parte de agencias policiacas un operativo preventivo para evitar que menores y mascotas puedan perder la vida encerradas al interior de un automóvil.

La ley de Texas establece cargos criminales severos en contra de los padres que abandonan a sus hijos en los vehículos por negligencia y por poner en riesgo la vida de un menor y en casos fatales enfrentar cargos por homicidio imprudencia.

La campaña intensiva se realiza cada año y muestra imágenes y video de como un menor dejado al interior de un vehículo hermético, y las fatales consecuencias.

Diversas autoridades trabajan en acciones preventivas para evitar fatalidades donde los menores de edad, son las principales victimas al permanecer dentro de un vehículo cerrado y expuesto a altas temperaturas, en ocasiones por un descuido.

La campaña busca crear conciencia en la comunidad para que no se registren fatalidades a lo largo de todo el país.

La temporada de verano obligan a las autoridades ha lanzar una agresiva campaña de concientización a los padres de familia durante los meses de Junio, Julio y Agosto ante el riesgo de exponer a sus hijos a situaciones de riesgo, bajo las altas temperaturas.

Las recomendaciones se enfatizan a los padres de familia para mantener siempre conocimiento donde están sus hijos.

Las estadísticas reflejan que en el Condado Cameron se registran un promedio de 15 casos al año donde al menos un menor fallece en el interior de un auto expuesto a altas temperaturas.

Lamentablemente se trata de un descuido, reconocen autoridades, se les olvida y dicen no me va a pasar a mí, solo me voy a tardar tres minutos, solo voy a comprar una cosa y este tiempo es suficiente para que el menor se encuentre en grave peligro.