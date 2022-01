Exhortan a judíos asistir al culto

"Quiero apoyar a mi gente", dijo Salton, sobreviviente del Holocausto. Ella le dijo a su hija: "si no me lleva, me voy sola, porque siento que pertenezco allí. Soy judío, y esta es mi fe, y la estoy apoyando". Ella está lejos de estar sola.

Los líderes judíos en los EU pidieron una fuerte participación en los servicios de adoración de este fin de semana como una declaración de desafío contra los actos antisemitas como el asedio de rehenes del fin de semana pasado en Beth Israel en Colleyville, Texas.

"PRESÉNTATE EN EL SHUL ESTE SHABBAT... CON DESAFÍO/ALEGRÍA/PARA VER COMPAÑEROS JUDÍOS", tuiteó la profesora de historia de la Universidad de Emory, Deborah Lipstadt, usando un término tradicional para sinagoga. Ella es la nominada del presidente Biden como enviada especial para monitorear y combatir el antisemitismo en el extranjero.