Exhortan a fronterizos respetar la cuarentena

McAllen, Tx

Para concientizar a los usuarios que cruzan los puentes internacionales sobre los riesgos que representa el exponerse al contagio del Covid-19, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertan a los fronterizos para que extremen cuidados en su salud y, en caso de sospecha, someterse a la cuarentena.

Por medio de un panfleto informativo, que se entrega desde el pasado fin de semana, los agentes pretenden evitar la propagación del virus con la reducción del flujo vehicular, el cual se ha incrementado dramáticamente en los últimos dos meses, luego de la reapertura de la economía en la entidad.

A pesar del aumento de casos de coronavirus en ambos lados de la frontera, los residentes norteamericanos han incrementado sus visitas y dejado de lado las actividades esenciales para atender todo tipo de asuntos personales y familiares.

"Fui a comprar unos sillones y visitar a unos primos que tenía mucho que no veía", dijo Esteban, vecino de la zona Este de la ciudad.

Él, al igual que miles de fronterizos, relajó el protocolo de cuidados a la salud y se olvidó de la existencia de la pandemia, lo que mantiene preocupadas a las autoridades, en especial a las del Sector Salud.

"Necesitamos que la gente se lo piense dos veces sobre los viajes que no son esenciales y que se pregunte si vale la pena arriesgar sus vidas y las vidas de los demás", dijo Roger Mier, portavoz de CBP, tras asegurar que estas medidas desalentarán los viajes no esenciales.

El aviso verbal y por escrito, insta a la población a protegerse unos a otros y evitar mantener actividades de contacto cercano que pongan en riesgo la exposición al coronavirus.

"Si cree que pudo haber estado expuesto durante el viaje, tenga especial cuidado durante los 14 días posteriores al viaje", establece uno de los párrafos del texto.

Asimismo recomienda quedarse en casa el mayor tiempo posible y evitar rodearse de gente sobre todo de personas consideradas de alto riesgo.

El impreso tiene además tres imágenes representativas de los cuidados que deben seguir las personas: respetar la sana distancia, usar mascarilla y lavarse las manos.

No obstante en los primeros seis días de haberse instaurado este operativo, los viajeros han buscado vías alternas para poder sortear las largas filas de espera provocadas por mayores revisiones de CBP. Según personas que siguen cruzando, el tiempo de cruce ha alcanzado hasta 4 horas en los puertos fronterizos que abarcan desde Santa Teresa, NM hasta Fort Hancock, Texas.

Carlos es uno de los usuarios que cruzó por el puerto internacional de Santa Teresa a principios de semana y para su sorpresa fue sometido a un interrogatorio exhaustivo que terminó con una llamada de atención por parte del oficial.

"Prácticamente me regañó y me dijo que me decidiera en cuál ciudad quería quedarme pero que no anduviera cruce y cruce", dijo el ciudadano norteamericano, quien acudió a un asunto laboral a Ciudad Juárez.

Michael, otro usuario, quien hizo un tiempo de espera de tres horas, corrió con mayor suerte al toparse con un agente amable –según describió Michael–, adscrito al puente de Ysleta, quien lo conminó a evitar cruces a menos de que fueran esenciales.

El temor de las autoridades es que dentro de ese grupo privilegiado de ciudadanos y residentes que van de un lado a otro de la frontera se mezclen aquellos que vienen de diversas ciudades de ambos países y porten el virus.

LOS VIAJEROS PROPAGAN EL CORONAVIRUS

De acuerdo a CDC, los viajeros pudieron haber estado expuestos al Covid-19 en sus viajes (nacionales y/o internacionales) y sentirse bien y no tener síntomas pero pueden propagar el virus y contagiar a otros.

"Las personas con las que viaja (incluidos los niños) suponen un riesgo para sus familiares, para sus amigos y para su comunidad por 14 días a partir de la fecha de su exposición al virus. Más allá de dónde haya viajado o lo que haya hecho durante su viaje, deben tomar estas medidas para proteger a otras personas y evitar que se enfermen", afirman las autoridades.

En un mensaje escrito en 14 idiomas el boletín informativo pide a los viajeros que escaneen con la cámara de su celular el código QR que aparece en la hoja para que conozcan sobre la enfermedad, los riesgos y todos los cuidados que deben seguir para protegerse del Covid-19 de acuerdo a los CDC.