Exhortan a evitar aglomeraciones

Río Bravo, Tam.- Ante las constantes reincidencias y los riesgos de salud a los que se exponen, incluyendo el que puedan contraer el Covid-19, en la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nuevamente hace el exhorto a los cientos de afiliados que eviten los tumultos para consulta general respetando para empezar la sana distancia.

Sigue ocurriendo que en la explanada del Seguro Social los derechohabientes que tienen cita, consulta general o van por medicamento se amontonan principalmente en la entrada.

En ese sentido, fue abordado el doctor Marco Antonio Galván García, director, quien tras reconocer el hecho y que no ha dejado de presentarse, dice al respecto, "es una situación que se sale de nuestras manos, la gente no está consciente de la magnitud del problema, y los riesgos de salud a los que se expone, no solamente al Covid-19".

A pesar de que se les llama por alta voz o mediante número, que las sillas están identificadas cuales pueden ocupar al estar marcadas, así como los espacios para la sana distancia, se niegan a entender y respetar las reglas sanitarias establecidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

"Por eso les seguimos recomendando que, para evitar las aglomeraciones, lleguen entre 10 y 15 minutos previo a la cita y no como antes que lo hacían hasta con una o dos horas de anticipación, acudir solo el paciente a reserva de que necesite del apoyo de otra persona o se trate de un menor de edad".

Pues agregó, que son ellos mismos los que se siguen exponiendo a enfermedades ante la cercanía con la otra persona, entre ellas al mortal virus cuyo conducto de propagación es cuando no se respeta la sana distancia.

Y es que, sin tratar de exagerar, pero en lo que concierne a la explanada del lado de la entrada a la clínica, se llegan a aglomerar hasta entre las 50 y 70 personas fácilmente, sin contar la otra área que es por urgencias que incluye la atención para casos sospechosos.

