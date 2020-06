Exhortan a comensales a cumplir restricciones

Restauranteros hacen llamado a la población para que no bajen la guardia ante la pandemia del Covid-19 y que si acuden a restaurantes, cumplan con las disposiciones que se piden.

Bladimir Cortez, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Reynosa, comentó que al acudir a un restaurante, ya no es igual, como antes.

"Tenemos que ser muy cívicos, muy responsables, si alguien presenta síntomas del Covid, no se le va a permitir entrada y el restaurante estará en la obligación de llamar a la autoridad para que vengan y lo chequen, incluso a la seguridad pública si no lo hacen, si presentan síntomas no salgan", dijo.

Se está cuidando al personal con chequeo de temperatura, tener tapetes sanitizantes, uso de cube bocas, quitar los saleros o azucareros, todo en sobre individual y se tire.

"Un restaurante afiliado a la Canirac cumple y pedimos a los que no estén afiliados que se afilien con nosotros", expresó.

El dirigente empresarial explicó que hay muchas personas que no usan cubrebocas y que no cumplen con las medidas, por lo que es importante seguir abiertos y no tener problemas de salud.

Los dos meses tuvieron pérdidas de hasta un 70 por ciento los restauranteros locales, por lo que esperan poder recuperarse ante la pandemia.