Exhortan a ciudadanos a no dejarse extorsionar

San Fernando, Tam.- Autoridades policiacas exhortaron a la población en general a evitar proporcionar datos personales en llamadas telefónicas de números que no tengan registrados, ya que se puede tratar de una extorsión.

Se extendió la invitación a los ciudadanos para que denuncien de manera oportuna cualquier tipo de extorsión y de esta manera se inicien las investigaciones que permitan identificar y posteriormente detención de los delincuentes que vienen cometiendo este tipo de delitos.

En las últimas semanas se han incrementado las llamadas telefónicas de extorsión, informaron las autoridades ministeriales.

De momento se está investigando con una compañía telefónica el número 831 163 8956, de donde se han hecho llamadas de extorsión a comerciantes, profesionistas, agricultores y ganaderos.

Nuevamente se le pide a la ciudadanía que no se deje sorprender por los vivales, que continúan afectando la economía regional, recomendándose que no contestes números que no tenga en su agenda telefónica para no tener de que preocuparse.

Otra manera seria denunciar en Telmex los números de donde se hacen las extorsiones para que los dejen fuera de servicio.