Exhorta a los funcionarios públicos a no promoverse

Cd. Victoria, Tam./VMC.- Dado a que en unos meses arranca el proceso electoral para elecciones concurrentes, el regidor panista Javier Mota Vázquez pidió la no promoción de funcionarios públicos, que se limiten a su responsabilidad y no pretendan buscar un puesto de elección popular.

“La propuesta es que no se les permita su promoción dentro de su ejercicio, que su papel sea de responder a la gente en sus necesidades y no es su promoción política”.

El también coordinador de los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo de Victoria, dijo que en el caso de los regidores, se especifica dentro del Código Municipal, que su función es hacer propuestas que construyan una mejor ciudad.

“Creo en la actualidad es mejor hacer el trabajo que nos toca hacer y que la gente nos vea… y el propio código lo establece por ello (propuso) debemos hacer un plus para la atención en las demandas de la gente, en darle respuesta a su petición”.

Mota Vázquez dijo Tamaulipas entra en este año en un proceso electoral y para el año que viene, se establece la elección pero, insistió, es necesario que el funcionario público no se promocione es decir, agregó, que no use el cargo para buscar una posición política.