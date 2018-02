Exhorta Trump a republicanos

"Algunas personas los llaman ‘soñadores’, no son ‘soñadores’, no caigan en esa trampa (...) nosotros también tenemos ‘soñadores’, también tenemos ‘soñadores’ en este país. No podemos olvidar a nuestros ‘soñadores”. Donald Trump, presidente

Washington, D.C.

El presidente Donald Trump exhortó a su partido a hacer concesiones para aprobar una solución legislativa para los beneficiarios del programa DACA, pero advirtió que no aprobará una ley que excluya el componente de seguridad fronteriza o reformas al sistema migratorio.

“Si los demócratas deciden bloquear un proyecto que incluye una generosa vía a la ciudadanía, o (impulsar) algo que no es justo, no vamos a aprobarlo”, sostuvo el mandatario ante casi la totalidad de la bancada de su partido, reunida en White Sulphur Springs, un centro vacacional de Virginia Occidental.

Trump dijo que lo que busca es lograr la aprobación de una propuesta que sea justa, equitativa y que brinde seguridad, y aseguró que insistirá en el tema porque es lo que siete de cada 10 estadunidenses quieren.

El jefe de la Casa Blanca adelantó que el Senado se prepara para llevar al pleno en las próximas semanas la discusión de una iniciativa de ley, y pidió la incorporación a la misma de los elementos contenidos en la propuesta que presentó la semana pasada.

Su propuesta amplía a 1.8 millones el universo de los jóvenes indocumentados que podrían regularizar su situación migratoria, a cambio de que el Congreso apruebe una partida de 25 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México y tareas de seguridad en la zona limítrofe.

De igual modo, propone cambios en las leyes migratorias, limitando la migración familiar promovida por ciudadanos o residentes legales en el país, así como eliminar el programa conocido como Lotería de Visas.

Trump reveló que su propuesta tiene otro objetivo también: evidenciar la voluntad política de los demócratas para resolver el tema migratorio, anticipando que la negativa de estos a respaldarla podría beneficiar a su partido en las elecciones legislativas de noviembre próximo.

“Vamos a demostrar que somos muy serios. Una de las razones por las que di un número, que creo que es un número generoso, fue porque quiero ver si están interesados o no en aprobarlo”, dijo en alusión a la cifra de 1.8 millones de potenciales beneficiarios de una solución para resolver el tema del DACA.

Indicó que una negativa demócrata para apoyar su proyecto “significa simplemente que ellos no están buscando aprobarlo para nada. Ellos quieren usarlo como un tema electoral”.

Trump dijo que en caso de que los demócratas rehúsen dar su apoyo, la única opción será buscar la elección de más republicanos al Congreso, con lo cual podrían entonces aprobar una legislación a modo, sin concesiones de por medio.

“Si ganamos más (escaños) no tendremos que tener tantos compromisos”, apuntó Trump, quien añadió que por ahora los republicanos “tenemos que estar dispuestos a dar un poco, a fin de que el país gane mucho”.

Por otra parte, el mandatario volvió a descalificar a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers” (soñadores), en medio de ataques de algunos de los legisladores de su partido del ala más dura en el frente migratorio.

“Algunas personas los llaman ‘soñadores’, no son ‘soñadores’, no caigan en esa trampa (...) nosotros también tenemos ‘soñadores’, también tenemos ‘soñadores’ en este país. No podemos olvidar a nuestros ‘soñadores’”, manifestó.

Dice que informe fue el más visto en la historia

>El presidente Donald Trump aseguró ayer, de manera incorrecta, que su primer informe de gobierno ha sido el más visto en la historia de Estados Unidos, buscando mantener la narrativa sobre el éxito de los primeros 12 meses de su administración.

En un mensaje en su cuenta de Twitter este jueves, el mandatario tuvo elogios igualmente para la cadena conservadora de televisión FOX, convertida en su caja de resonancia favorita debido a la favorable cobertura que dedica la mayor parte del tiempo a su gobierno y persona.

“Gracias por todos los bonitos elogios y reseñas por el discurso del Informe de Gobierno. 45.6 millones de personas lo vieron, el número más alto en la historia”, indicó el mandatario sin especificar la fuente de donde provino la cifra.

El mandatario aseguró igualmente que FOX se impuso al resto de las cadenas televisivas en términos de audiencia “por primera vez, con 11.7 millones televidentes. Emitido desde el corazón!”.

Sin embargo, el diario Politico destacó lo incorrecto de la afirmación del mandatario al señalar que durante el primer informe de gobierno del presidente Barack Obama en 2010, la audiencia alcanzada en la televisión fue de 52.3 millones, citando números de la empresa encuestadora Nielsen.

Aunque Obama fue superado por el presidente George W. Bush, cuyo informe de gobierno de 2003, semanas antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, fue seguido a través de la televisión por 62 millones de personas.

Sin embargo, el informe de gobierno del presidente Bill Clinton en 1994 está colocado como el de mayor audiencia en la memoria reciente, con 66.9 millones de telespectadores.crimen.