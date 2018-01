Exhorta la Profeco a reportar abusos

Matamoros, Tam.

Ante las quejas que se han estado dando a conocer en contra de establecimientos comerciales y casas de empeño que no respetan garantías y promociones que ofertaron en diciembre, la Procuraduría Federal del Consumidor exhorta a la población a que presenten sus quejas para que se pueda actuar conforme a la ley.

La delegación de esta dependencia en Matamoros informó que en se ha estado atendiendo a algunos compradores inconformes y se han abierto procesos administrativos conciliatorios, pero que de acuerdo a versiones que se han escuchado a través de las redes sociales y otros medios, son pocas.

"La Profeco está abierta para darle seguimiento a cualquier denuncia por presuntas irregularidades que se cometieron por parte del comercio organizado durante la segunda quincena de diciembre, ya que esa es la responsabilidad que tenemos, pero necesitamos que la gente se acerque con nosotros y podamos brindarle el respaldo jurídico necesario a fin de corregirlas" reiteró la fuente.

Se puso como ejemplo que de la gente que ha expuesto ya sus quejas, la mayoría son relacionadas con el hecho de que no se respetan las garantías por artículos defectuosos, o tardanza en hacerla efectiva.

Pero también que algunas casas de empeño han sido denunciadas porque los clientes se han encontrado con que no se les entregan las prendas que dejaron como garantía por el dinero que pidieron y les ofrecen otras que no consideran que no tienen el mismo valor.