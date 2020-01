Exhorta la Profeco a exigir derechos

Aquellos pasajeros que hayan adquirido algún boleto de autobús para viajar durante esta temporada desde Reynosa hacia el interior del país o Valle de Texas y que por cuestiones personales no podrán efectuarlo, tienen derecho a recibir un reembolso del 100 por ciento, sin importar si la compra se efectuó en línea.

Hugo César Flores Peña, abogado resolutor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó que se trata de un derecho del cliente, que puede exigirse al presentar el comprobante de compra. "Muchas veces las empresas quieren hacer una devolución por otro viaje dentro de un periodo de 6 meses pero las cosas no funcionan así, no se puede condicionar un viaje que no se efectuó, aunque aparezca en los términos y condiciones porque es algo contra la ley".

Desde la primera quincena del 2019 a la fecha, la Profeco cuenta con un módulo en la central de autobuses de Reynosa donde se han atendido casos similares.

La intervención va enfocada a que los gerentes y personal de ventanilla respeten los derechos del consumidor. "Hay algunos que actúan como si la compañía fuera de ellos, como si les genera una pérdida, nosotros no acercamos con ellos, les indicamos que deben actuar de forma correcta y que si se niegan serán sujetos a sanciones económicas o hasta clausurados, es algo que nos tomamos en serio".

Los viajeros que no podrán ocupar su asiento pueden optar por ceder el lugar a otra persona, teniendo acceso al cambio de nombre gratuito.

SUGERENCIA

Con tiempo anticipado

La recomendación de las autoridades es que cualquier cambio relacionado a un boleto de autobús se efectúe con el mayor tiempo de anticipación, de preferencia 24 horas antes de la fecha y hora programada de salida.

El periodo vacacional termina este 8 de enero, periodo hasta el que se mantendrá vigente la atención de personal de Profeco en el módulo, aunque si usted viaja después de esa fecha, puede solicitar asesoría dentro de las oficinas ubicadas en la colonia Andalzúas.