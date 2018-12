Exhorta la Profeco a consumo responsable

Río Bravo, Tam.- Durante estos días en que la mayoría de trabajadores dispone de su aguinaldo o parte de este para la compra de los regalos de Navidad, cualquier oferta es una tentación para el bolsillo, por eso la Profeco invita a realizar el uso responsable del dinero y de esa forma no afectar a la economía.

Entre las recomendaciones de la Profeco para cuidar el bolsillo están las siguientes: no comprar por comprar, es decir, no hacer compras desesperadas ni dejarse llevar por la emoción de las ofertas; elaborar un presupuesto; no dejarse llevar por falsas ofertas; hacer las compras con antelación de forma que se tenga la oportunidad de comprar precios; reflexionar antes de comprar un regalo, analizar si a la persona que se le va a dar realmente le va a gustar.

Consumir responsablemente, evitar comprar de más sobre todo si se va a usar tarjetas de crédito para no iniciar el 2019 pagando deudas; comprar en negocios establecidos que proporcionen garantía en sus productos o bien promover que cada uno elabore los regalos para los intercambios.

Otra recomendación muy importante es que antes de gastar todo el aguinaldo se deben considerar los gastos fijos del año nuevo, como pagos de servicios, alimentos, renta, etc.