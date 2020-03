Exhorta Infonavit acudir a oficina

Ante casos que se han presentado de fraudes, autoridades del Infonavit hacen llamado a los derechohabientes para que los trámites los hagan directamente en la dependencia, incluso si son amedrentados por despachos.

Actualmente en el Facebook o en WhatsApp se mandan anuncios donde dicen: "quiere recuperar el saldo de tu vivienda, yo te ayudo" y el ciudadano es engañado porque en realidad lo que tramitan los coyotes, son un crédito a nombre del trabajador, sin que se dé cuenta y luego les roban el dinero.

Algunos defraudadores llevar al trabajador hasta el Infonavit, pero afuera le dicen que solo van a firmar y la persona ya no lee lo que firma, los engañan y piden que digan que el promotor es un familiar para evitar que el personal del Infonavit les niegue la entrada, pero al final se dan sus mañas.

"La gente por no saber cae en el engaño de estas personas, cada que haya un programa de beneficio va haber personas que le encuentren la manera de hacer dinero en forma ilegal, todo fraude se puede evitar incluso si está siendo amenazado por un supuesto despacho de que le quieren quitar la vivienda, que si da dinero le paran el proceso y tampoco", dijo Honorio Cortázar Hernández, delegado del Infonavit en Tamaulipas.

En algunos casos les dan una parte del recurso, pero en otros no porque les dicen que cuando se autorice el deposito les entregan en efectivo.

"Le hacen firmar los papeles en el cual el trabajador se compromete usar su saldo de cuenta de vivienda para mejora su vivienda y cuando el acreditado recibe su dinero en una tarjeta, estos señores se quedan con la tarjeta y les dicen que la van a tramitar que tiene gente que les puede ayudar y cuando esté lista les dan el dinero en efectivo y se desaparecen", expresó el delegado del Infonavit en Tamaulipas.

El funcionario del Infonavit, recalcó que cada coyote, defraudador o promotor tienen diferentes modos de operar.

"No necesitamos de mediadores, vengan aquí los trabajadores, aquí no se cobra por ningún servicio, no hay comisiones nada de eso, por lo tanto no necesita de la mediación de nadie aquí haceos el trámite sin pagar nada, sin darle la tarjeta a nadie más, solamente venir", recalcó el delegado de la dependencia.