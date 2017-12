Exhibirán obras de arte en galería. Estudiantes cursan maestría

McAllen, Tx. - Las obras artísticas de los estudiantes que cursan una maestría en Bellas Artes en URTGV estarán en exhibición en la Galería Cielo Properties en Neuhaus Tower en McAllen.

Las obras de Alexandria Canchola, Angela Scardigno, Carlos Limas, Eva Williamson, Iliana Salazar, Jesmil Maldonado, Josie del Castillo y Lourdes Ballard, fueron seleccionados para la muestra por sus conceptos únicos y abstractos.

"Elegimos las obras que representarían mejor nuestro programa", dijo Carlos Limas, co-curador de la exposición y estudiante de Bellas Artes que cursa una maestría en diseño de estudio. "Queríamos mostrar diferentes líneas de trabajo, desde lo abstracto hasta lo muy figurativo, y mostrar qué tan bien estos estudiantes materializan fisicamente sus ideas".

Limas, cuyas obras son representativas tanto de la realidad surrealista como de la dura realidad de la violencia, usó a su hijo como modelo para una de sus obras, para incorporar la idea de la inocencia.

"Mi hijo lleva una máscara en la pintura. Representa que todavía es un niño y aún no comprende por completo qué es la vida", explicó el novel artista. "No quería usar elementos de sangre derramada en mis proyectos, así que usé el simbolismo para incorporar estas ideas".

Todos los trabajos en exhibición fueron conceptualizados y realizados a través del programa UTRGV Master of Fine Arts bajo la dirección de Robert Bradley y Donald Jerry Lyles.

Elena Macías, decano asociado de la Facultad de Bellas Artes y directora de la galería de la Escuela de Arte, supervisa la galería pública y ayuda a guiar a los estudiantes en los asuntos de la muestra.

"Todo esto es parte de la experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes", notó Macías. "Es importante lograr que estos universitarios participen en la selección de exhibiciones, la gestión de colecciones y la catalogación de obras de arte, para que puedan llevar estas habilidades con ellos en el futuro para los campos relacionados".

La exhibición permanecerá abierta al público hasta marzo en la galería localizada al sur de la calle 10 y Nolana en esta ciudad.

Carlos Limas con una de sus obras.