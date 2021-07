Exhibirá AMLO fake news en la mañanera

Para exhibir y aclarar las noticias falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la conferencia mañanera habrá una sección denominada “quién es quién en las mentiras de la semana”.



“Vamos a buscar la forma de que después de la mañanera le sigamos, o sea, yo no porque si no, no trabajaría ¿a qué hora? Pero otros, o sea, que tengamos información permanente para contrarrestar toda la manipulación de los medios convencionales, buscar la forma de hacerlo”, expresó el mandatario.