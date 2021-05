Exhibido en redes

"Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco... no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata´, reveló la media hermana de Thalía.

Laura Zapata confió en él desde un principio pues además de que la buscaba de manera insistente, le dijo que era ahijado de un muy reconocido padre que ella admira.

"A raíz de esto me buscó insistentemente mintiendo que era ahijado y conocido del padre @PadreJosedejesu y con esto creí en él, dándole mi confianza (nunca pudiera pensar que alguien mintiera con lo sagrado). Él me insistía mucho y como yo siempre he tenido amigos padres me gustó ser su amiga´, indicó.

Sin embargo nada de esto era verdad pues cuando Laura subió una fotografía con el padre Paco, inmediatamente le llegaron decenas de mensajes asegurándole que este señor no era más que un impostor, que se hacía pasar por cura.

Y lo peor de todo (según Laura) es que este hombre es un exhibicionista, que se la pasa mandando fotos de él desnudo a otros hombres.