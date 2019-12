Exhibida altera a los gobernadores

Ciudad de México.

Gobernadores consideraron que no es el momento de echar culpas por la inseguridad y que dedicarle una hora diaria al tema, como lo hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no siempre da resultados.

"Se abrió esa posibilidad de reunirnos en enero, ante las diferencias que se presentaron por algunos compañeros Gobernadores, y ante la propuesta de que no era el momento de este debate, porque es un debate largo, es un debate amplio", resumió el Mandatario de Hidalgo, Omar Fayad.

El priista no quiso pronunciarse sobre si fue adecuado que López Obrador exhibiera como falta de resultados que los Gobernadores no acudieran a las reuniones de seguridad.

No obstante, admitió el ambiente de tensión que eso generó entre algunos de sus homólogos, por lo que se acordó una reunión para el 13 de enero entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gabinete federal.

"Hubo posiciones encontradas, hubo Gobernadores, el caso de Javier Corral que dijo ´yo le dedico muchas más horas a la seguridad que simplemente ir de ocho a nueve a presidir la reunión o de seis a siete a presidir la reunión´, y Silvano Aureoles también se manifestó en contra; el Gobernador de Veracruz dijo que a él sí le ha servido", indicó.

INAPROPIADO GENERAR EL ENFRENTAMIENTO:ENRIQUE ALFARO

"Lo que creo es que hay un ambiente de tensión que nada le sirve al País. Me parece que es totalmente inapropiado estar generando este ambiente cuando en realidad hay muchas cosas en las que tendríamos que estar trabajando para mejorar la seguridad", añadió el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

Aclaró que él no está en la lista exhibida de los Gobernadores que menos han asistido a las reuniones, pero insistió en que esa no es la forma y reclamó además que el Gobierno federal reduzca el presupuesto a los estados.

"Yo creo que la comunicación fue equivocada (por parte del Presidente), me parece que no es la manera, hay datos mucho más importantes que nos permiten tener mejoras y garantías de seguridad", dijo el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

"Esperemos que no (sea repartir culpas), que no sea un pasar responsabilidades que corresponden a la Federación a los estados, eso es lo que no queremos".

El panista dijo que el trabajo va mucho más allá que sólo ir a las reuniones y que la información que difundió el Gobierno federal no es por completo real de la situación en cada Estado.