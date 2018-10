Exhiben su supuesta infidelidad

Ciudad de México

A Lidia Ávila le sacaron sus trapitos al sol.

Ante los rumores sobre la supuesta infidelidad cometida por la integrante de OV7 a su esposo (Isaac de Hita) con el vocalista de El Círculo, Miguel Islas, entró una persona más al quite.

El cantante Federico de la Vega, quien hace varios años sostuvo una relación con la intérprete, aseguró en Twitter que en su momento él también fue víctima de un engaño y aseguró conocer varios episodios más.

"@lidiaavila si se la hiciste a @paulolauria conmigo y a mí con el doc #isaacdehita... cómo porque no se lo harías al doc con #miguelislas... mmm, pues si verdad, si no es gripa... De mi inventaste que yo era un mantenido ¿¿¿y ahora que vas a inventar??? (sic)", acusó De la Vega a través de la red social del pajarito, aunque después desapareció la publicación.

Pese a los fuertes señalamientos, Lidia Ávila no hizo algún comentario al respecto.

Entre tanto, en redes sociales circula un mensaje que se le atribuye a Federico de la Vega, en el cual, supuestamente, ofrece disculpas a la mujer por sus comentarios, pero dice tener razones para emitirlos.

Luego se disculpa

Luego de la publicación, el cantante se arrepintió y le pidió disculpas a la integrante de OV7, dando así de qué hablar, pues luego de tirar la piedra quiso 'esconder la mano'.

Aunque se disculpó, aseguró que lo que había escrito anteriormente no fue falso y que no se arrepentía de eso, pero que reconocía que había sido un arranque y que no trataba de llamar la atención de los medios.