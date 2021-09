Exhiben 'pagos' a primo de Cuau

De acuerdo con el abogado Enrique Paredes Sotelo --quien denunció al ex futbolista y a un círculo cercano de tres familiares y funcionarios ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias--, Riou Pérez recibió dichos recursos de las empresas Corporativo Dequivamed y Grupo Dequivamed, que acaparan la distribución de vacunas antirrábicas en el País.

"Hay tres depósitos de aproximadamente 20 millones de pesos, y esos depósitos son de una farmacéutica que se dedica a la venta de vacunas antirrábicas, y el proveedor de esas vacunas a sido señalado por el MCCI (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad) por ganar contratos por adjudicación directa. "Aquí la pregunta es qué tiene que ver el primo de Cuauhtémoc Blanco con esa empresa", dijo el litigante a Grupo REFORMA. Paredes Sotelo reveló ayer que esta prueba se sumó a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción en la entidad contra Blanco y sus familiares.

La denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por el abogado --quien en su momento extendió a Blanco la constancia de residencia en Morelos que le permitió postularse como Alcalde de Cuernavaca-- incluye también al medio hermano del Mandatario, Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de Gobierno sin ser funcionario, y quien actualmente dirige el Partido Encuentro Solidario (PES) en Morelos. Edgar Riou Pérez ya ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En junio de 2020, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Blanco. Sin embargo, las operaciones que se señalan en esta nueva denuncia datan desde el periodo en que Blanco fue Presidente Municipal de Cuernavaca, de 2016 a 2018.

Por ejemplo, Riou depositó 200 mil pesos a Natalia Rezende, esposa de Blanco, y el 29 de septiembre de 2016 retiró 160 mil en un cheque a favor de Ulises Bravo Molina. Por esos movimientos, la UIF no denunció a la esposa de Blanco, pero sí a Riou y a Bravo. Aunque la UIF reconoció que los montos no son significativos, sí señaló que son injustificados dado que no se advierte una relación distinta más que la del parentesco.

La anterior determinación fue reprochada por el abogado Pardes Sotelo, quien reclama que la UIF y la FGR no hayan continuado con la investigación "La UIF ya acabó una investigación que reúne todos los datos para configurar la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República contra diversos funcionarios y amigos del Gobernador, pero ya no hicieron nada, ya no sabemos si continúa esta investigación, hasta el momento no se ha determinado una ponencia de ejercicio de no acción penal o de acción penal ante un juez", indicó.

"Y lo que hice fue presentar una denuncia por delitos estatales, por enriquecimiento ilícito, también se incluyó a Efren Mondragón, responsable de adjudicaciones directas del Gobierno del Estado", añadió.