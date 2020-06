Exhiben certificado de poder funcionar

Cada vez son más los negocios que muestran sus certificados y permisos para poder operar en el regreso a la nueva normalidad, aunque no todos cumplen con las indicaciones.

Los que tienen los documentos expedidos por las autoridades de salud, los han colocado en la entrada y ventanas de los negocios, ya sea de comida o de venta de artículos.

Para poder reactivarse los negocios deben cumplir con un protocolo para proteger a sus trabajadores y clientes, ya que son los responsables.

Pero no todos los negocios cumplen con las medias y mucho menos han expedido sus certificados ante las autoridades.

En la nueva normalidad los ciudadanos no cumplen con uso de cubrebocas ni con la sana distancia y no todos los negocios tienen la civilidad de acatar las medidas.

No hay sanciones para los comercios que no cumplan, por lo que no hay temor y solo algunos muestran sus certificados al estar avalados para operar ante la pandemia y la nueva normalidad.