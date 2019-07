Exhiben burlas de agentes fronterizos por muertes de migrantes

Los Ángeles, Estados Unidos.- Supuestos agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) de EU utilizaron un grupo privado en Facebook para bromear sobre la muerte de migrantes y burlarse de congresistas hispanas, reveló este lunes el sitio web de investigaciones ProPublica.

En un intercambio de mensajes, los miembros se refirieron en tono de burla a la muerte de un migrante de 16 años que falleció en mayo pasado cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Weslaco, Texas. Entre los textos habría uno que dice: "If he dies, he dies" (si se muere, se muere), asegura ProPublica.

El portal de investigaciones también reveló las imágenes de varias capturas de pantalla en las que se refieren a la visita de las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Verónica Escobar a un centro de detenciones en Texas.

Uno de los mensajes alienta a lanzar a las dos congresistas comida mexicana, en unos textos que contienen además groserías y palabras ofensivas.

ProPublica alertó además sobre un montaje fotográfico en el que se ve al Presidente de EU, Donald Trump, con la cabeza de Ocasio-Cortez en su entrepierna.

En tanto, la CBP informó que comenzará una investigación al respecto.

"Hoy, se informó a las Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos sobre la perturbadora actividad de las redes sociales organizada en un grupo privado de Facebook que puede incluir a varios empleados de CBP", dijo el Comisionado Asistente Matthew Klein.

El grupo cuenta con unos 9 mil 500 miembros aproximadamente y se define como un foro de discusiones divertidas sobre el trabajo de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

La investigación de ProPublica cree haber identificado entre las conversaciones del grupo de Facebook a dos supuestos miembros activos del CBP, uno de los cuales sería un supervisor que trabaja en El Paso, en el estado de Texas.

"Lo que estos oficiales han escrito en las redes sociales es aterrante, racista y completamente inaceptable", dijo este lunes en un comunicado la directora de Families Belong Together Coalition, Sandra Cordero.

"Sin vergüenza se rieron de un niño que había muerto bajo su cargo. El Congreso debe asegurarse que CBP se haga responsable por la cultura de racismo que es evidente entre sus oficiales e inmediatamente cerrar los centros de detención para asegurarse que estos sádicos no se sean encargados de niños inocentes", agregó.

Esta no sería la primera vez que agentes del CBP se ven involucrados en publicaciones ofensivas contra inmigrantes.

Documentos oficiales presentados en el Tribunal de Distrito de Tucson, Arizona, en mayo pasado, revelaron que el agente Matthew Bowen envió por su teléfono mensajes de texto en los que calificaba a los inmigrantes de "salvajes", "infrahumanos" y "frijoleros".

Bowen envió los mensajes dos semanas antes de que se lo acusara de golpear a un inmigrante guatemalteco de manera intencional con un vehículo oficial del CBP, el 3 de diciembre del 2017 en Nogales, en Arizona.

El juicio por atropellar al inmigrante contra Bowen, que se ha declarado no culpable, comenzará en agosto próximo.