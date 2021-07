"Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50 por ciento de los diputados, porque si no tienen el 50 por ciento de los diputados, queridos amigos, entonces, ya no pueden pasar, olvídense de un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y, por otro lado, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición", se escucha en el video difundido.

Noticia Relacionada Exhiben audio de Claudio X. González

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el propósito de González Guajardo y su organización es tener la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones del próximo 6 de junio.

"La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y no quieren que el presupuesto se destine a apoyar a los pobres. Y no estoy inventando nada, cuando se hizo una reforma al artículo 4º constitucional, que enviamos una iniciativa para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias humildes y la atención médica y los medicamentos, fuesen gratuitos, votaron en contra en la Cámara de Diputados los que forman parte de este bloque", expresó el presidente.

Y más: "Están en contra de las pensiones a los adultos mayores, están en contra de las becas, están en contra del Sembrando Vida; están en contra del Jóvenes Construyendo el Futuro, dicen que para qué se les está apoyando a los ´ninis´, porque esa es la concepción de ellos. Por eso hablo de que son conservadores, porque ese es el pensamiento que viene desde el porfiriato, de no ayudar con el presupuesto público a los pobres, ellos son partidarios del libre mercado".

NADA MÁS PARA ELLOS

El grupo de Claudio X. González –abundó-- considera que "el Estado es nada más para ellos" o que el gobierno debe servir para garantizar el orden y darles facilidades a los inversionistas, nacionales o extranjeros.