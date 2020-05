Exhiben a un notario del Edomex mientras agrede a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Horacio Aguilar Álvarez de Alba, notario 102 del Estado de México, fue exhibido mientras agredía a su esposa en un video que se viralizó en redes sociales tras ser publicado este jueves.

Las imágenes fueron difundidas desde la cuenta de Twitter @emariana74 con el siguiente mensaje: "No dejemos pasar por alto esto, Notario 102 del Estado de México de nombre Horacio, acosador de alumnas y esta es su esposa".

Las acusaciones contra Aguilar Álvarez de Alba, acusado de violencia sexual durante su paso por la Escuela Libre de Derecho, fueron retomadas incluso por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

"¿Por las buenas o por las malas?"

En el video se observa cómo el notario intenta arrebatarle unas llaves de las manos de su esposa, quien primero aparece hincada en la banqueta de una calle en Naucalpan, diciéndole: "No te las voy a dar: es mi casa y no me puedes sacar de ahí".

Luego de que ella se levanta y empieza a caminar, Aguilar Álvarez de Alba le dice "¿quieres por las buenas o por las malas?". Ella le responde: "Me estás amenazando".

Una vez que cruzan una puerta y entran al patio de la que presumiblemente es su casa, el notario insiste en que la mujer le dé las llaves y la jala de la cintura del pantalón. "Me estás lastimando", le grita ella.

El video provocó inmediatas reacciones de rechazo entre los usuarios de redes. La cuenta @brujasdemar, convocante a las manifestaciones del 8 y 9 de marzo pasado, destaca que, aun cuando la mujer pide auxilio a las personas que están en la calle, éstas se abstienen cuando saben que son esposos.

En una respuesta a su tuit, la usuaria @gisscontreras recordó que el nombre de Horacio Aguilar figuró en el tendedero colocado en la Escuela Libre de Derecho –en la que fue profesor–, donde se le señala por presunto acoso y abuso sexual.

Pide "cero tolerancia"

La propia Escuela Libre de Derecho publicó a su vez un comunicado en el que aclara que notario dejó de pertenecer a su claustro de profesores desde enero de 2019, condena la violencia ejercida y ofrece colaborar con las autoridades que lo requieran.

El comunicado fue a su vez retuiteado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, egresado de ese plantel, quien se hizo eco de las denuncias:

"La pregunta es: ¿ por qué ante las reiteradas denuncias de las alumnas, se protegió durante décadas a este ´profesor´?

"Ya es momento de que la ELD tenga una política de cero tolerancia al acoso sexual y al machismo por parte de muchos de sus profesores", tuiteó el ministro presidente.