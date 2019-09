Exhiben a regidora del PRI pidiendo favores a Tránsito

Desgraciadamente han existido, existen y existirán, personas que quieren ocupar sus cargos, ocupar sus influencias para trasgredir de esta forma las leyes y reglamentos´. Jesús Rafael Mouret López, director de Tránsito local

Cd. Victoria, Tam.- A través de un vídeo en redes sociales se escucha la conversación entre un agente de Tránsito y la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Marisela Guajardo Maldonado, quien le solicitaba la 'atención' para un automovilista el cual se encontraba estacionado en lugar prohibido por lo que sería remolcado por una grúa particular.

'Soy regidora del Municipio de Victoria, le pido que le levante la infracción pero que no se lo lleve la grúa por favor', se logra escuchar en los primeros momentos de la grabación, 'él es una persona de escasos recursos y tiene problemas de salud por eso le estoy pidiendo oficial para yo llamarle ahorita al secretario de Ayuntamiento pero que no se lo lleve la grúa', el automovilista estaría cometiendo una falta administrativa por estacionar en espacio reservado para ascenso y descenso de pasajeros.

"Es una situación clásica aquí por lo que he estado observando en la capital de Ciudad Victoria", consideró posteriormente el director de Tránsito local, el capitán Jesús Rafael Mouret López, "desgraciadamente han existido, existen y existirán, personas que quieren ocupar sus cargos, ocupar sus influencias para trasgredir de esta forma las leyes y reglamentos", el funcionario municipal indicó que los hechos en cuestión ocurrieron alrededor del mes de julio siendo aplicada una multa pero desconociendo el monto o si esta fue saldada.

Cabe aclarar que en el audio que circula a través de Facebook se oye como la regidora pide al agente de Tránsito que le entregue la multa al automovilista pero que no sea remolcado por la grúa, 'y ya yo veo la infracción con el secretario del Ayuntamiento'.

Rechaza acusación de influyentismo

La regidora por el PRI, Marisela Guajardo Maldonado, rechazó haber utilizado sus influencias para pedir favores como aparentemente consta en un vídeo difundido a través de la red social de Facebook; consideró que el tema puede tener tintes políticos al recordar que el día que dichas imágenes fueron liberadas el grupo de regidores del Revolucionario Institucional cuestionó el informe del alcalde Xicoténcatl González Uresti.

"Se está desviando la atención cuando tenemos en Victoria muchísimos problemas que atender, y con relación a este vídeo lo que puedo decir es que no lo he visto pero que sucedió hace meses con una persona que tenía problemas muy serios de salud con un familiar ahí en el Seguro", en el vídeo se escucha como la regidora del partido tricolor pide al oficial de Tránsito no permitir que la grúa remolque un vehículo que se encontraba estacionado en lugar prohibido.