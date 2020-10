Exhiben a profesor de ITCV que humilla a sus alumnos

Cd. Victoria, Tam.- Un catedrático del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Susano Moreno Varela, fue separado de sus grupos luego de que a través de las redes sociales circuló un vídeo en donde humilla a un alumno con problemas del habla, así como maltrata a alumnas por problemas técnicos al momento de llevar a cabo una clase de Ingeniería de Gestión Empresarial vía vídeo conferencia.

"Aparte de que tú tienes una voz que no se te escucha bien, no es muy clara, tienes problemas para hablar correctamente, ese es un problema de salud que tú tendrás que resolver o tu familia... pero por ahí hay un problema de salud", dijo el contador público a un alumno de nombre Alejandro, "ya reprobó usted la anterior unidad, el anterior semestre y lo más probable es que vaya por el mismo camino, no sé porque razón usted está aquí Alejandro, su situación personal la necesita analizar un psicólogo, un psiquiatra, un médico, necesitan analizarla Alejandro".

En respuesta, compañeras reaccionaron en contra del catedrático por la falta de respeto hacia el alumno y hacia otras estudiantes que presentaban problemas durante la transmisión; en este sentido, el director del ITCV, Fidel Aguillón Hernández, dio a conocer que la próxima semana se revisará el caso por lo que podría ser levantada un acta administrativa que termine en la separación temporal o definitiva de Moreno Varela.

Fidel Aguillón Hernández, director del ITCV.