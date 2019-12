Exhiben a gobernadores que no asisten a reuniones de seguridad

El Gobierno de México presentó durante la conferencia matutina un informe sobre la asistencia de los gobernadores a las mesas de seguridad estatales, en el que se reveló que mandatarios del PAN y del PRI ocupan los primeros lugares en inasistencias, además de que una de las entidades que gobiernan presenta elevados niveles de inseguridad.

El Ejecutivo federal afirmó que la inseguridad es el problema que más preocupa a la gente, por lo que debe tener toda la atención de las autoridades, pero "hay veces que no se atiende de manera directa".

Adelantó que esta semana tendrá una reunión con los gobernadores con quienes, subrayó, "tiene una muy buena relación".

En el informe ¿Quién es Quién?-Seguridad Pública Local con cifras hasta el 30 de noviembre de 2019, se indica que del 2 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2019 se han llevado a cabo 263 reuniones a las que no han asistido ninguna vez los panistas Francisco Domínguez de Querétaro, y Antonio Echevarría de Nayarit.

De acuerdo con la información, el gobernador de Campeche sólo asistió a una reunión; sin embargo no se aclara si se refiere a Carlos Aysa González, gobernador sustituto, o a Alejandro Moreno, quien renunció al cargo para dirigir al PRI nacional.

En el cuarto lugar aparece el también priista Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, con cuatro presencias, y completa la quinteta el panista Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato, con cinco asistencias, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.

Las entidades mencionadas, salvo Guanajuato, se ubican entre los estados con una menor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre enero y noviembre de este año. En Querétaro se registró 8; Nayarit, 13.3, Campeche, 7 y Coahuila 8.2.

En el caso de Guanajuato esa cifra alcanza 52, lo que la ubica en el cuarto lugar en ese delito, superado por Colima, Baja California y Chihuahua.

En contra parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es la mandataria que más participó en las mesas de seguridad con 300 asistencias, ello a que esas reuniones se realizan durante los fines de semana explicó Durazo.

La quinteta de los gobernadores que con más asistencias la completan: Rutilio Escandón (Morena) de Chiapas, con 244; Juan Manuel Carreras (PRI) de San Luis Potosí, con 237; Marco Antonio Mena (PRI) de Tlaxcala, con 208, y Adán Augusto López (Morena) de Tabasco, con 195.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la presentación sólo tiene motivos informativos, pues la intención no es echar la culpa a nadie.

"Esto es apenas una presentación, el propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada, no 'maquillar cifras', decir la verdad", dijo.

Sin embargo, pidió a los gobernadores "aplicarse" en el tema de la seguridad, pues "hay quienes lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable".