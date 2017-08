Exhibe juez incompetencia de MP en audiencia (VIDEO)

Cd. de México.- La mala actuación de un Ministerio Público fue evidenciado mediante la filtración de una audiencia en redes sociales.

En un video se observa como un juez del Tribunal Superior de Justicia amonesta a un abogado, Ministerio Público, por faltar a la verdad y tener desconocimiento del caso:



-Entonces quiero entender que su primera manifestación está faltada de la verdad", pregunta el juez.



-Sí, su señoría, responde el abogado.



-Bien, le apercibo, de insistir una conducta como ésta, en violación al principio de probidad que marca el numeral 107 de la Ley Instrumental de la Materia, le impondré una medida de apremio consistente en multa de 200 días, según la unidad de cuenta, conforme a lo que establece el numeral 104 inciso b del mismo marco normativo, no toleraré ninguna mentira en esta sala de audiencias abogado, ¿queda claro?



-Sí, su señoría, nada más para aclarar que yo no conozco el contenido total de la carpeta.



-Abogado, ese no es pretexto, si usted no estaba preparado, no debió presentarse a la audiencia, representa usted los altos intereses de la sociedad en este proceso, o declárese incompetente para poder seguir con el curso de la audiencia, lo informaré al área correspondiente y retírese de la sala, si ese es el punto, abogado.



El abogado, quién debía acusar a los imputados de un acto ilícito, accede y se suspende la audiencia en la que estaban presentes, según se observa, dos hombres y una mujer con prisión preventiva, como medida cautelar, ya que visten los colores caqui distintivos de los internos.



Además, el juzgador solicita notificar de los hechos al Procurador General de Justicia de la Ciudad, Rodolfo Ríos, por el desempeño de su funcionario.



La grabación de la audiencia llevada a cabo en alguna de la salas de oralidad del Tribunal el 9 de mayo y de la cual se desconocen mayores datos, fue filtrada por alguna de las partes que solicitó copia simple del proceso.



Sin embargo, ha sido compartida más de 700 veces a través de Facebook, como crítica a la capacitación de los servidores públicos encargados de impartir justicia en la Capital.



REFORMA publicó que tan sólo en cuatro meses y por diversos fallos en el proceso, 247 casos de la Procuraduría no procedieron y los imputados no fueron vinculados.



Violaciones al debido proceso, vulnerar los derechos humanos de los imputados o una mala integración del expediente por parte del Ministerio Público son algunas de las causas por las que la Procuraduría de Justicia capitalina no pudo continuar con diversos procesos penales.



Al respecto, Olivia Garza, de la Asociación Civil Modernizando el Sistema Penitenciario, consideró que se debe capacitar mejor a los ministerios públicos y policías preventivos, pues la falta de cuidado en la cadena de custodia y la mala integración de las carpetas de investigación, provoca la liberación de delincuentes.



"Creemos totalmente en el Sistema Penal Acusatorio y el respeto al derecho de presunción de inocencia. Por eso creemos que no debe ser modificado, sino ajustado, hacer que todos sus operantes trabajen al 100 por ciento. El Sistema Penal no libera delincuentes, pero una mala integración de la imputación y una violación al debido proceso sí libera delincuentes, ahí es donde tenemos el problema", dijo la ex diputada local.