Exhibe regidor a cafre del volante

Río Bravo, Tam.- Cafre que constantemente pone en riesgo a automovilista y peatones en primer cuadro de la ciudad, fue exhibido por miembro del Cabildo, quien hizo un llamado a las autoridades de vialidad, a frenar a este infractor, antes de que una fatalidad ocurra.

Fue el regidor Óscar Medina González, quien fustigó en redes sociales a conductor de camioneta Ford Ranger Blanca, sin placas, de dos puertas, la cual se ve constantemente circulando a casi 100 kilómetros por hora en el primer cuadro.

El cafre fue captado en vídeo sobre la calle Independencia, rebasando y poniendo en riesgo de ciudadanos, para posteriormente aparcar calle adelante, a las afueras de un domicilio particular.

"Sin placas, a exceso de velocidad, rebasando en pleno centro y aparte solo para llegar a su casa luego dicen: '¿por qué me paró el tránsito?, ratero abusivo'; pues si no respetan y aparte no pagan impuestos vehiculares", fustigó en su cuenta de Facebook el regidor.

IDENTIFICAN. Camioneta Ford Ranger sin placas, cuyo conductor constantemente juega al piloto de Fórmula 1 en zona Centro.