Exhibe en redes sociales a hija vendiendo chicles

Mis papás no me enseñaban las lecciones, me las enseñaba la vida. Karen Mejía Álvarez, comunicadora.

"Lo volvería hacer las veces que fueran necesarias, siempre y cuando fuera con amor, respeto, arrepentida por su puesto que no, siempre he compartido todo lo que hecho en mis redes de mi vida, sin mi hija, con mi hija, absolutamente todo", dijo Karen Mejía Álvarez, madre de la menor de ocho años quien hizo viral el comportamiento y lección para su hija.

El martes la joven madre, expuso en sus redes sociales, fotografías de a la menor donde le colocó un letrero donde dice "vendo chicles porque no valoro lo que tengo", asegurando que nunca la dejó sola y la acompañó en todo momento mientras realizaba la venta del producto.

Mejía Álvarez confesó que tuvo una infancia difícil, diferente a la de su hija.

"A mí sí me trataron muy mal, yo tuve una infancia muy difícil, muy fuerte y a mi mis papás no me enseñaban las lecciones, me las enseñaba la vida, entonces yo quiero que si ella tiene la oportunidad de recibir absolutamente todo digamos sin esfuerzo, pues que a lo mejor por medio de ejemplo y lección y que yo pueda apoyarla y decirle que la vida no fue fácil, creo que está bien", expresó la madre en entrevista.

La menor cuenta con ocho años y cursa el tercero de primaria, y la madre explica que para ella no es un castigo, sino una lección.

"Vimos una baja de calificaciones últimamente, el fin de semana que acudió con sus primos, la señorita tuvo una serie de comportamientos que no están permitidos en casa, palabras altisonantes jamás serán permitidas, humillaciones, comportamientos que no van acorde a su edad tampoco, si la niña comienza hacer una serie de eventos, no fue nada más a mí se me antojó levantarme y decir la voy a mandar a vender. Más que nada lo que me brincó es que la acusaron y me dijeron lo que había hecho y ella me dijo mentiras", expresó.

Karen Mejía Álvarez aprovechó para lanzar un llamado a los padres y madres de familia.

"Hacer la invitación a todas las mamás, a los hijos y todas las personas que ven esto, creo que somos un país que podemos salir adelante, perderle miedo a ponerle límites a los hijos, perderle el miedo al qué dirán, porque nadie paga nuestros gastos, créenle limites a sus hijos, buenos hábitos, compartir, respetar y que ya se relajen un poco en cuanto a este tema", concluyó.

Karen Mejía Álvarez es madre soltera y conductora de un programa de entretenimiento matutino en una radiodifusora local.