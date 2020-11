Exhibe Federación montos que perciben

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró ayer las cifras de los depósitos que la Secretaría de Hacienda ha realizado a los estados, entre enero y septiembre de este año y que ascienden a 646 mil 154 millones de pesos, por concepto de participaciones.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario reiteró que, en caso de que quieran un incremento, sería necesario realizar una reforma, ya que no está dispuesto a transferir más dinero federal que el establecido por ley.

"Ahora imagínense que el Gobierno federal le entrega a un Gobierno estatal lo de las pensiones de los adultos mayores. ¿Ustedes lo recomendarían?", expresó en conferencia matutina.

"No, eso tiene que llegar directo desde la Tesorería de la Federación al beneficiario, porque no llegaban los apoyos, se quedaban en el camino. Entonces ya no queremos intermediarios, de manera directa".

El Presidente también echó en cara a los Gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista, la ausencia de medidas de austeridad que podrían permitirles tener una mayor disponibilidad de recursos.

Y los acusó de haberle faltado al respeto y con ello justificó su decisión de no recibir a los Mandatarios locales que han amagado con romper el pacto federal y exigido un incremento en la entrega de recursos federales.

Aseguró que no ha recibido la carta que le enviaron los 10 Gobernadores de Oposición, en la que piden fijar fecha para sostener un encuentro y hablar sobre el presupuesto de egresos para el 2021, la creación de un fondo de compensación y las reformas en materia de federalismo fiscal.

"No la he recibido (la carta), voy a ver ahora, pero se les está atendiendo, tanto el Secretario de Hacienda como la Secretaria de Gobernación. Lo que no quiero es que vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde, tiene que haber una relación de respeto", dijo.