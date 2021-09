Exhibe Anaya 'mentiras' y acusa pacto AMLO-Lozoya

Anaya detalla que dicha carpeta está compuesta por 76 cajas, con 5 tomos principales, 71 anexos y que consta en total de 135 mil 388 hojas.

A lo largo del metraje, el panista fue explicando una por una las manipulaciones que halló en la carpeta de investigación.

En primera instancia, afirmó que es falsa la fecha en la que la Fiscalía General de la República acusa que le fueron entregados los sobornos de Emilio Lozoya para votar a favor de la reforma energética.

"La declaración original, incluso antes de que fuera pública, decía que el dinero se había entregado el 8 de agosto de 2014, pero resulta que el 8 de agosto fue viernes y yo no pude haber estado en la Cámara de Diputados para recibir el dinero por una razón muy sencilla: porque me fui a Querétaro. Estuve en el teatro, asistí a una boda al día siguiente, lo puedo demostrar, porque hay fotos.

"Así que si usaban la fecha de esa primera declaración se les venía abajo el teatrito. ¿Qué crees que hicieron? pues cambiaron la declaración de Lozoya y usaron el mismo párrafo que decía 8 de agosto y le cambiaron por la "primera semana de agosto". Todo lo demás lo dejaron igualito, cambiaron la fecha nada más para que cuadrara su versión", contó.

En segundo lugar, Anaya aseguró que en agosto de 2014 él ya no era diputado, ya que votó a favor de la reforma energética en diciembre de 2013 y dejó de ser diputado en marzo de 2014, lo cual contrasta con la acusación en su contra.

"¿O sea que le compraron el voto a alguien que ya no tenía voto? ¿O le pagaron a alguien por un voto que emitió 7 meses antes? Y además pagaron un voto a favor de algo que mi partido y yo veníamos defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Así de estúpida es la acusación", expresó.

Asimismo, Anaya acusó que en la carpeta de la FGR se menciona que un miembro del Estado Mayor Presidencial, a bordo de un charger blanco, entró por la puerta de la calle Emiliano Zapata a la Cámara de Diputados y bajó al estacionamiento subterráneo del sótano en donde él estaría esperándolo para recibir los recursos.

Para desmentir esto, Anaya pidió por escrito a la Cámara si había registro sobre su presencia en ese lugar no sólo el 8 de agosto, sino el 1 y el 10 de agosto de 2014.

"¿Qué crees que me respondió la Cámara de Diputados? Y lo leo textual: 'No existe registro alguno, ni solicitud ni de autorización ni de ingreso al estacionamiento cubierto de basamento de ninguna de las tres personas referidas (Norberto Gallardo, Osiris Hernández, Ricardo Anaya) durante el periodo comprendido entre 1 y el 10 de agosto de 2014".

"Aquí está el escrito firmado y con sellos en original. Tengan para que aprendan corruptos mentirosos de la 4T", dijo.

También, el panista mencionó que otra mentira de la FGR es respecto a la entrada por la que supuestamente entró el elemento del EMP a entregar los recursos, la cual no pudo haber sido por la calle de Emiliano Zapata, pues la Cámara de Diputados le contestó que no es posible, ya que los accesos vehiculares para visitantes se encuentran sobre la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, puerta 3 y sobre Sidar y Rovirosa, puerta 4.

Y añadió que la Cámara dijo que ningún miembro policiaco o con funciones de escolta puede acceder al recinto legislativo, así que el miembro del Estado Mayor Presidencial no pudo tener acceso como lo dice la carpeta de investigación.

Al final, Anaya remató diciendo que la Cámara reconoce que en agosto de 2014 él ya no era diputado y, por lo tanto, no podía tener acceso.

"La propia Cámara reconoce que yo ya no tenía acceso porque no era diputado. O sea ellos mismos me contestan que cuando me separé del cargo se se procedió a dar de baja el corbatín que va colgado en el retrovisor, así como inhabilitar la tarjeta de proximidad identificada con el número 46936".

"O sea ya no era diputado y no tenía acceso a la Cámara de Diputado. Por donde lo vean, no había manera de que el supuesto enviado de Lozoya entrara al estacionamiento y está clarísimo que yo no estaba ahí", recalcó.

El panista acusó que toda la acusación en su contra tiene que ver con un pacto "fuchi caca" entre Emilio Lozoya y el Presidente López Obrador.

"Toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador y ese sí es un pacto "fuchi caca" por donde quiera que lo veas.

"Mira: está comprobado que Emilio Lozoya recibió 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht, o sea debería estar en la cárcel y debería regresar el dinero, pero hizo el pacto con López Obrador. O sea, lo dejaron en libertad y lo están dejando quedarse con el dinero. Ahora, ¿a cambio de qué? Pues muy fácil: de que sí recibió el dinero, que él no se lo quedó, que se lo dio, casualmente, a los adversarios de López Obrador como yo por ejemplo", agregó.