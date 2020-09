Exhibe admiración por Adolfo Hitler

Hay hombres quienes vale la pena admirar y aprenderles, tal es el caso del liderazgo del Führer que puso en jaque a las naciones de Europa y aportó a la humanidad Mein Kampf Horus César García Sánchez, jefe de la Junta Local de Reclutamiento

Cd. Victoria, Tam.- El jefe de la Junta Local de Reclutamiento del Ayuntamiento de Victoria, Horus César García Sánchez, exhibió en su página oficial de Facebook una publicación donde dejó ver su admiración por el extinto genocida alemán Adolfo Hitler, responsable de la Segunda Guerra Mundial y de la muerte de más de seis millones de personas entre judías, polacas, comunistas, homosexuales y opositores.

En dicha publicación, con fecha del jueves a las 13:50 horas, el funcionario del alcalde Xicoténcatl González Uresti se comparaba con el exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores, destacando las acusaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante el desempeño de su función pública.

"El tiempo de Eugenio y el de muchos funcionarios del viejo régimen ya terminó, el de muchos jóvenes así como el mío apenas está por comenzar, nunca me pongo en los zapatos de los grandes hombres porque es un error quererlos imitar, pero hay hombres quienes vale la pena admirar y aprenderles, tal es el caso del liderazgo del Führer que puso en Jaque a las naciones de Europa y aportó a la humanidad Mein Kampf", Mi Lucha -Mein Kampf en alemán- es el primer libro escrito por Adolfo Hitler, fundador del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán mejor conocido como Partido Nazi.

Agregó que: "afortunadamente yo no soy Eugenio, yo soy Horus García y soy una nueva marca, yo estoy escribiendo una nueva historia y como la historia se estudia para no cometer los mismos errores, yo no seguiré nunca los pasos del ex gobernador que actualmente está preso por saquear a nuestro querido estado".

Dicha publicación cuenta con mil 284 reacciones, mil Me Divierte, 184 Me Gusta, 94 Me Encanta, 4 Me Sorprende y 2 Me Importa, hasta el momento se han realizado 438 comentarios -la mayoría en desaprobación- y 247 compartidas; Horus García se dio a conocer en 2015 al encabezar un movimiento de padres de familia y alumnos del CBTis 24 para no pagar las cuotas escolares, más tarde fue representante de los Jóvenes de Movimiento Ciudadano y en 2018 fue invitado por el alcalde González Uresti a formar parte de su administración municipal, hasta el momento no ha habido pronunciamiento al respecto por parte del Ayuntamiento.