Exhibe a Legionarios de Cristo

La cineasta Zita Erffa odia eso de exponer los problemas familiares puertas afuera.

Pero para sanar y procesar su resentimiento contra los Legionarios de Cristo por haberse "robado" a su hermano, le fue inevitable rodar un catártico documental: Lo Mejor que Puedes Hacer con tu Vida.

LE ARREBATAN A SU HERMANO

Porque, sí, Zita sentía que la orden fundada por Marcial Maciel le había arrebatado a Lazlo, a quien sólo podía ver una vez al año y las cartas que le enviaba, le eran leídas por otros.

Además, por si fuera poco, los hermanos habían jurado no unirse jamás a este tipo de organizaciones.

"Me interesan las películas en primera persona, pero también me dan un poco de pena ajena: si tienes un problema con, no sé, tu abuela, vas y lo platicas, pero no sé lo cuentas a todo el mundo.

"Se juntó que tenía ese problema con mi hermano Laszlo, que intentaba evitarlo, y que tenía que hacer en el CCC un documental. Me di cuenta que era un tema que quería tratar. Fue lo mejor, porque nuestra relación ahora está bien, entre nosotros y con la familia", reconoce la realizadora en entrevista.

VIAJE INTROSPECTIVO

A través de fotos, videos familiares, así como un acceso sin precedentes a las entrañas de la orden, Erffa narra en pantalla su viaje introspectivo.

En instalaciones de los Legionarios en Connecticut, Zita platica con su hermano y otros clérigos, se adentra en sus rutinas, enseñanzas y prohibiciones, y confronta sus ideas con las de esa estructura.

"Me parece horrible, por ejemplo, cómo la iglesia trata el tema de la homosexualidad, que lo ve como un crimen... pero todos se portaron encantadores. Todos fueron súper simpáticos conmigo", dice la realizadora, quien se define como agnóstica.

NO HAY EXCLUSIÓN

Entre las cosas que le llamaron la atención está que no se permite andar en parejas de amigos, sólo en grupos.

En su investigación le dijeron que era una fórmula para no excluir a nadie, pero también que era un método de prevención a enamoramientos entre los chicos.

La figura de Maciel, agresor sexual de menores mientras aprovechaba su autoridad en la organización, es tocada de pasada en el metraje pues el corazón del filme era otro.

LES ABREN LOS OJOS

"Es imposible no hablar de Maciel. Sigue siendo importante para ellos, pero ya no lo ven como santo. Aceptaron que hizo esas cosas. Pero fundó la orden y su estructura. Y siento que en ello aún permanece un poco su aire, en todo eso de la obediencia perfecta", reflexiona Zita.