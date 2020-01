¡Exhibe a la MX!

Cada vez más cerca. Así es como ve el mexicano, Javier Hernández, a la MLS de los Estados Unidos al medirla con la Liga BBVA MX.

Al asumirse ya como jugador del Galaxy de Los Ángeles, "Chicharito" echó en cara el que en México no se percaten de que la MLS ya les pisa los talones.

"En México no quieren aceptar que la MLS se está acercando, he estado 10 años fuera de la Liga MX, ahora será mi primera vez para la MLS, así que no puedo decir exactamente cómo es el nivel, pero por lo que veo desde fuera, la exposición de la MLS en el mundo no es la misma que la de la Liga MX", apuntó Hernández en entrevista con la MLS.

"Es una Liga muy atractiva, que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere aceptar y aunque digan que es la Liga en la que me voy a retirar y que vengo nada más a divertirme, están completamente equivocados".

Reiteró que en Europa se tiene mayor información de lo que pasa en la Liga de Estados Unidos.

"Las dos Ligas están mejorando pero creo que la MLS está mejorando a pasos más grandes.

"Hablando de la Liga MX, no quieren darse cuenta de eso", dijo.

El atacante también se dio tiempo para despedirse del Sevilla, su anterior club, a través de sus redes sociales.

"Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que, si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. A consecuencia de ello, se ha decidido que pudiera tomar esta increíble oportunidad de seguir disfrutando mi pasión. Me voy tranquilo y contento", escribió Hernández.