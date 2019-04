Exhibe a conductor tras percance

Ciudad de México

El conductor Adal Ramones sufrió ayer un altercado vehicular que pudo terminar en golpes.

A través de sus redes sociales, el popular conductor de "México Tiene Talento" documentó cómo un autobús de transporte colectivo chocó su camioneta y el conductor del mismo no tenía seguro de la unidad móvil.

"Acabamos de chocar con este autobús, nos acaba de pegar y el conductor del autobús nos dice que no tiene seguro y obviamente ya se escondió y obviamente no va a responder el señor", dice Ramones en un video publicado en su cuenta de Twitter.

EXPRESA MOLESTIA

Minutos más tarde, ante la molestia por la falta de respuesta del conductor del autobús, Adal subió otro video en el que se le ve forcejear con el chofer del vehículo de transporte público. Incluso en las imágenes se observa que el conductor del autobús se manotea con el acompañante de Ramones.

Junto al segundo video, Adal escribió: "Lo de siempre; camión golpea, chofer dice que NO tiene seguro. Se porta grosero, agrede y se quieren armar los golpes. Mexico de mis recuerdos".

Lo de siempre; camión golpea, chofer dice que NO tiene seguro. Se porta grosero, agrede y se quieren armar los golpes. Mexico de mis recuerdos ?? pic.twitter.com/HcwhoZzXKV

A quien corresponda y a @Claudiashein Esperando se haga lo debido con esta situación @AXAMexico @GNPSeguros @ZurichenMexico @MAPFRE @MetLifeMx @SegurosBBVA Etc, etc, etc... pic.twitter.com/9wQQQvVAuu