Exgobernador de Nayarit, inhabilitado 12 años por desviar fondos al PRI

Ciudad de México.- El exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 12 años, 10 meses y 15 días, luego que el Congreso estatal lo acusó de uso indebido de recursos públicos para beneficiar a candidatos del PRI en las elecciones locales de 2017.



Los diputados locales detallaron que el exmandatario es responsable del manejo indebido de fondos y recursos públicos al condicionar el programa alimentario PROSA el año pasado. Además, lo acusaron de violentar el principio de neutralidad, equidad electoral y otorgar una notaría a Roy Rubio Salazar, quien era el titular de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN).

De acuerdo con información del Semanario Zeta, los legisladores que votaron en contra del dictamen, fueron todos los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI: Juan Carlos Ríos Lara, Adahan Casas Rivas, Avelino Aguirre Marcelo, Mariafernanda Belloso Cayeros y Lucio Santana Zúñiga.

En la sesión, el presidente del Congreso nayarita, Leopoldo Domínguez González, aclaró que se trata de un juicio político y no penal contra el exgobernador de Nayarit, quien interpuso un amparo para evitar ser procesado.

El exmandatario nayarita está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) desde abril del 2017, por presunto enriquecimiento ilícito, tras desviar más de 2 mil 700 millones de pesos del erario.

La denuncia contra el entonces gobernador Sandoval surgió tras la publicación de notas periodísticas donde se detallaba que pasó de ser un tablajero y migrante sin papeles en Estados Unidos, a ser dueño de casas, ranchos y caballos pura sangre.

En videos publicados en redes sociales, el entonces mandatario estatal muestra una de sus propiedades: el rancho "El Ensueño", ubicado en la comunidad de Aután, en San Blas, y que tendría un valor en el mercado de millones de pesos. Además, Sandoval Castañeda presumía tener un criadero de equinos de alto registro.

"Yo soy ganadero, crío ganado, mi padre me enseñó hace muchos años. Yo vendo caballos, no compro caballos [...] No desvié ni un solo peso. No me imagino dónde pueden caber 2 mil millones de pesos. Mi declaración patrimonial está en orden y he trabajado toda mi vida. No tengo más propiedades que las declaradas ni prestanombres", aseguró en su momento el exgobernador.