"Exdirectores de Pemex sabían del robo": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los anteriores directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) tenían conocimiento del robo de hidrocarburos por parte de trabajadores de la misma empresa.

Al presentar el plan para combatir el robo de combustible, en el que se detectó a un grupo de personas que trabajan en Pemex (tres ya cesados) involucradas en este ilícito, el Presidente de la República informó que desde hace tres sexenios se sabía del robo de combustible.

En el 2000 o 2003 -dijo- se aceptaba oficialmente que se robaban 12 mil millones de pesos y ahora se habla de más de 60 mil millones de pesos producto del robo, es decir alrededor del 10% de la producción petrolera.

"No tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible. Lo que sí sé es que tenían conocimiento, de eso no tengo duda. Sabían, pero no puedo sostener con pruebas que participaban. De que sabían, sabían, porque hay hasta estadísticas. Se contrataban sistemas precisamente para la vigilancia de ductos, para medir la presión de ductos", aseguró.

El titular del Ejecutivo Federal detalló que se le quitó el control de algunas áreas reservadas al sindicato petrolero, incluso la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ya tuvo comunicación con el líder sindical, Carlos Romero Deschamps, para notificar que no se tolerará a nadie que esté relacionado al robo de combustible.

"Acerca de si he tenido comunicación con el dirigente sindical (Carlos Romero Deschamps) de manera directa, no. Pero sí la secretaria de Gobernación ha establecido comunicación con él, y este tema se le trató, en el sentido de que no íbamos a tolerar a nadie, fuese de alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado el que participara en actos ilícitos", aseveró.

En el operativo para resguardar las instalaciones de Pemex y evitar robo de combustible participan 4 mil efectivos de la Policía Federal, Ejército y Marina.

López Obrador acusó también que varias empresas -cuando trabajaban una obra- compraban combustible robado.

"En las grandes obras había depósitos en donde se vendía Diesel y gasolina barata", dijo.