Ex de Aaron Carter niega romper con él porque sea bisexual

Madison Parker dijo que fueron otras las razones, pero ella no se quiso meter en polémicas, sin embargo, aclara también que las cosas están muy bien con su ex.



"Mi separación de Aaron no tuvo nada que ver con que él sea bisexual. Que cada uno haya tomado caminos diferentes fue una decisión que viene después de un tiempo; es lo mejor para los dos", declaró en un comunicado a E! News.



"Algunos de mis amigos más cercanos y seres queridos son parte de la comunidad LGBTQ, gente que amo y apoyo por completo, así que si Out.com o cualquiera me califica de homofóbica' les digo que es algo hiriente y que no podrían estar más equivocados".



Madison señaló que ahora solamente hace todo por apoyar la decisión de su ex.



"Estoy feliz por él, por el valor que tiene de vivir su verdad. Separarse no es fácil para nadie, pero mi esperanza es que podamos seguir adelante en paz y con respeto. Le deseo lo mejor".



En declaraciones a The Bert Show, hace días Aaron habló sobre la relación de su salida del clóset y la ruptura con su novia un día después.



"Lo discutí con mi novia, ella no lo entendió. No quiso", comentó. "Eso fue todo, fue una separación mutua".



De la misma manera él ya había declarado que ese rompimiento se dio de manera amigable.