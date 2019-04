Excomisionados acusados de corrupción suman 74 cargos

McAllen, Tx.

Sumaron 74 cargos contra los cuatro detenidos en el caso de conspiración para pagar sobornos a dos Comisionados de la Ciudad de Weslaco y verse beneficiados con la asignación de un proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas.

El fiscal federal Ryan K. Patrick hizo el anuncio, junto con el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia, el agente especial a cargo Christopher Combs de la Oficina de San Antonio del FBI y la agente especial interina a cargo Sarah Kull, de Investigación Criminal del IRS (CI) Oficina de campo de Houston.

La acusación presentada en el Distrito Sur de Texas fue en contra del ex comisionado de la Ciudad de Weslaco, John F. Cuéllar, de 56 años, y Richard Quintanilla, de 51, ambos de Weslaco; el ex Comisionado del Condado de Hidalgo Arturo C. Cuéllar Jr., de 65 años; y Daniel J. García, de 40 años, de Rio Grande City.

Los sobornos fueron para John Cuéllar y para otro Comisionado de la Ciudad de Weslaco, Gerardo Tafolla, de 52 años, de Weslaco, a cambio de acciones oficiales favorables a tres empresas de ingeniería. Tafolla se declaró culpable de un cargo de soborno el 8 de abril pasado, ante la juez Micaela Álvarez del Distrito Sur de Texas.

De acuerdo con la acusación formal, de marzo de 2008 hasta diciembre de 2015, Leonel J. López, de 52 años, del condado Starr, recibió aproximadamente 4.1 millones de dólares de dos compañías de ingeniería y compartió aproximadamente 1.3 millones con Cuéllar Jr.

López se declaró culpable de soborno el 22 de marzo pasado ante el juez Ricardo H. Hinojosa del Distrito Sur de Texas.

La acusación adicional además alega que Cuéllar Jr. utilizó una compañía que él controlaba para pagar 405 mil dólares, disfrazados de gastos legales legítimos. A cambio de estos pagos se tomaron varias acciones oficiales para beneficiar a las tres empresas de construcción, incluida la adjudicación de un contrato de 38.5 millones para rehabilitar la planta de tratamiento de agua de Weslaco. López también pagó sobornos adicionales a través de Quintanilla a Tafolla, de acuerdo con las acusaciones. Así mismo, López y Cuéllar Jr. reclutaron a García, un abogado, para lavar aproximadamente 90 mil dólares en pagos de sobornos.

Si son declarados culpables, enfrentan hasta 20 años en una prisión federal por cada uno de los cargos de fraude y lavado de dinero, 10 años por soborno y otros cinco años por otras violaciones.

