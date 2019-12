Excolaborador de Monreal libra acusaciones tras detención

CIUDAD DE MÉXICO.

Incluso, la autoridad judicial federal demandó no solo restituir a De Antuñano Padilla el pleno goce de sus derechos "indebidamente afectados", con lo que quedó anulada la sanción administrativa impuesta y abstenerse de realizar la inscripción de la sanción impuesta, sino también de ofrecer una disculpa pública.

Con ello, el brazo derecho del entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, Pedro Pablo de Antuñano demostró su inocencia y quedó limpio de cualquier acusación en su contra, luego de que el 15 de septiembre de 2016 fue detenido con 600 mil pesos.

Cabe recordar que el entonces director general Jurídico y de Gobierno de dicha demarcación, fue detenido en retén de policía en Polanco, donde los uniformados le encontraron en el vehículo que conducía 600 mil pesos en efectivo, el cual, alegó el funcionario, "son para la producción de una película".

Luego de un juicio que llevó más de tres años, el citado Tribunal Colegiado determinó concederle la protección de la justicia federal, al establecer que no cometió falta alguna y se le intentó sancionar sin fundamento legal.

Ante ello y con base en el juicio de amparo II-260006/2017, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó sentencia definitiva DA-275/2019, con lo que dejó "limpio" de toda responsabilidad a Pedro Pablo de Antuñano.

"El servidor público no estaba obligado a realizar una actuación que no tenía justificación legal (declarar dentro del rubro de ingresos de su declaración de conclusión del cargo un préstamo personal), razón por la cual, la conducta que se le reprocha no fue apreciada correctamente por la autoridad, resultando indebida la fundamentación y motivación legal de la misma", determinó el Tribunal.

De acuerdo con los recursos de apelación: R.A.7012/2017 y R.A.7193/2017, emitidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, señala que la Contraloría General de la administración Mancera Espinosa buscó sancionar a De Antuñano sin existir una causa de por medio, por lo que ahora deberá ofrecer una disculpa pública al excolaborador de Monreal.

Cabe destacar que la sentencia establece que De Antuñano Padilla no fue detenido, pues nunca hubo una orden de detención en su contra ni flagrancia alguna y, por lo tanto, tampoco fue trasladado a ningún agencia del Ministerio Público, por lo que "voluntariamente se presentó a la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos, donde acreditó el origen legal del recurso el cual le fue devuelto en pocos días", señala el documento.