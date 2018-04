Excluyen violencia en seguro de auto

Río Bravo.- La mayoría de las pólizas de seguro para autos en la frontera no están cubriendo el delito de robo con violencia, lo que deja en un callejón sin salida a los propietarios de unidades aseguradas.



En entrevista con propietarios de autos asegurados, confiaron a este diario que si bien existe el beneficio del seguro para en caso de daños a terceros, lesiones a terceros e incluso decesos, para tener cómo responder a una implicación legal de ese tipo, no todos los eventos son cubiertos por este instrumento contractual.

Incluso algunas aseguradoras solo pagan si el conductor o propietario es baleado en el asalto, esto desde 2012.

"Cada que firmo mi póliza, me dicen que el seguro no cubre el delito de robo con violencia, solo robo simple", precisó ama de casa de colonia Morelos, quien pidió anonimato.

Al ser cuestionada sobre el sentido de contratar un seguro que no cubre un evento que es muy frecuente en los últimos años en la frontera de Tamaulipas, indicó que se buscan formas de que el seguro responda por el robo, sin tener que pasar por el filtro del hurto con violencia.

"Me ha recomendado mis amigas, que en caso de que me asalten y me quiten la camioneta, tengo que denunciar como robo simple, que ´la dejé estacionada y que cuando regresé, ya no estaba´, para que el seguro me la pueda reponer", precisó la joven madre de familia.

Hasta ahora, la cláusula que excluye el robo con violencia, entre los eventos asegurados, no se ha podido revertir en la frontera.