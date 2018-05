Excluyen al Bronco de la firma por la niñez

Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil no invitaron al candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez El Bronco, a la firma de los nueve compromisos por la niñez.

Representantes de alrededor de 100 asociaciones, entre ellas Save The Children, decidieron no llamar al Gobernador de Nuevo León con licencia al movimiento #MxporlaNiñez debido a que sus posturas en torno al tema no son congruentes con su código de ética.

"Fue una discusión en el consejo promotor de esta iniciativa y finalmente al escuchar sus declaraciones, las organizaciones planteamos que, de acuerdo con nuestro código de ética, no considerábamos al Bronco como un candidato que promueve el ejercicio de los derechos humanos", explicó en entrevista con Reforma María Josefina Menéndez, directora de Save The Children en México.

Este lunes, día en que se celebra a los niños en el País, el candidato por la vía independiente se encuentra en la Ciudad de México, donde se celebró la firma de los compromisos.

Éstos fueron firmados por los otros cuatro candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador.

"Era una lógica de coherencia no invitar a una persona que no solamente no ha colocado el tema de los niños, sino que la aproximación que ha tenido ha sido violatoria de derechos humanos", explicó Juan Martín Pérez, director de Red por los Derechos de la Infancia en México.