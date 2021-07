Excluye AMLO a Tamaulipas de diálogos por la seguridad

"Vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle, por eso también con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine, que se califiquen las elecciones y entonces vemos, porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo; hay que cuidar la envestidura presidencial, no es Andrés Manuel, es lo que representamos", respondió el presidente a pregunta al finalizar la conferencia.

López Obrador no mencionó qué hará para frenar la ola de violencia en la frontera y el centro de la entidad, que hace un mes tuvo como punto álgido los asesinatos de 15 personas civiles por un comando armado en Reynosa, en el marco, según la indagatoria de la FGJ estatal, de la disputa delincuencial por el control de los puentes internacionales.

El pasado 14 de julio, López Obrador sostuvo un encuentro con gobernadoras y gobernadores en funciones y electos pertenecientes al partido Morena. De acuerdo con una publicación en redes sociales, el tema central de la reunión fue los planes de seguridad y pacificación de México.

El gobernador tamaulipeco ha guardado silencio sobre el posicionamiento del presidente mexicano, quien se niega a verlo hasta que la Corte no resuelva la controversia. A nivel local, García Cabeza de Vaca ha presidido reuniones con su gabinete de seguridad y justicia y con las agrupaciones de empresarios que observan el comportamiento delictivo.

La masacre de Reynosa y la liberación de José Alfredo "N" alias "Calamardo", presunto líder del crimen organizado, que estaba detenido en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia en Reynosa, evidenciaron la operación de los grupos criminales y la fragilidad de las instituciones de justicia y seguridad.

Ayer viernes 16 de julio, Francisco García se reunió con mandos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar) para revisar las estrategias. La sesión se llevó a cabo dentro de la zona naval en Ciudad Madero.

Ni las masacres de Camargo y Reynosa, ni el reconocimiento del campo de exterminio de personas en La Bartolina, Matamoros, tampoco la liberación de un presunto líder delincuencial de la fiscalía estatal y mucho menos el aumento de homicidios dolosos, son motivos para que los titulares de los poderes federal y estatal se reúnan a hablar de la seguridad en el estado.

| Masacre registrada en Reynosa.

| AMLO excluye de los diálogos de seguridad a los estados de Tamaulipas y Michoacán.