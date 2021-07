Excluidos 24 millones del mercado laboral

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de esta organización, aseguró que la mayor parte de esta población excluida son mujeres. Detalló que la cifra de los excluidos se compone de 9.3 millones de personas que están desempleadas o desocupadas y disponibles para trabajar. Otro 15.1 millones no están disponibles para trabajar por realizar labores del hogar o de cuidados.

De esta cifra, el 95.3 por ciento son mujeres. "La desigualdad de género tiene una raíz económica en la exclusión económica de millones de mujeres y en una mayor precariedad en sus condiciones de trabajo", señaló Gómez Hermosillo, en entrevista.

Subrayó que aunque el Inegi advierte que las mujeres que están haciendo labores del hogar o están encargados de cuidados de otras personas están en el rubro de no económicamente activas, es justo considerarlas como excluidas porque muchas no pueden buscar un empleo aunque quisieran. Señaló que abunda la precariedad laboral ya que 17.8 millones de personas no cuentan con un contrato estable.