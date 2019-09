Exalta a la mujer con reggaetón

Ciudad de México.- La cantante y compositora puertorriqueña Ivy Queen, mujer pionera en el género urbano, se dijo consciente de que cada artista es libre de cantar lo que quiera, pero lamentó que desde sus inicios y hasta la fecha, el reggaetón deprecie a la mujer.

"Cada quien usa su música como carta de presentación, como quiere representarse ante el mundo y cada quien tiene su sabor. Es un océano bien grande para que cada quien agarre su propia ola y gancho más apropiado. Cuando comencé, en la década de los 90, eran canciones que despreciaban a la mujer, algo que no ha cambiado, la depreciación en sus letras sigue siendo la misma, no hay esa elegancia ni estatus que nos merecemos", señaló.

Por lo anterior, el género ha sido estigmatizado, señalado como inductor de violencia de género, algo que Ivy lamenta, sobre todo porque las nuevas generaciones escuchan ese contenido.

ES "LA REINA"

"Hay que mantener la atención sobre las letras y lo que brindamos, porque hay semillas que vienen pa'rriba, por eso mi camino ha sido exaltando a la mujer", destacó.

Para "La Reina del Reggaetón" el género se puede reivindicar; sin embargo, resulta difícil ya que las decisiones "de muchas cosas que suceden en el género, siguen siendo masculinas, de testosterona, no son femeninas".

Por ello, dice, continuará hablando, cuidando y glorificando a la mujer, algo que ha hecho en cada una de sus melodías, desde el álbum En mi imperio (1997) hasta The queen is here" (2019).

"He recibido comentarios adversos que quieren imponer y cosas así, pero yo seguiré hacia adelante, yo me quedaré en lo mío, que ha sido esa mujer que sale a trabajar, se esfuerza, se divorcia, que se queda sin pareja, así como las que han sido maltratadas, que son padre y madre a la vez, de esas me encargaré yo".

"Y de darle un legado de elegancia y clase a mi hija y ella sienta orgullo. Hay que sembrar bien para poder cosechar buenas cosas", agregó. (Agencias).